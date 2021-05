Cagliari-Fiorentina, problema muscolare per Dragowski: Iachini costretto al cambio durante l’intervallo, dentro Terracciano









Si è aperta con un cambio forzato la ripresa di Cagliari–Fiorentina. Il club toscano ha dovuto infatti effettuare una sostituzione forzata complice l’infortunio di Dragowski. Il portiere polacco ha accusato un problema muscolare in occasione di un’uscita alta sul finire della prima frazione di gioco. L’estremo difensore è rimasto in campo pochi minuti fino alla fine del primo tempo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

All’inizio della ripresa però a scendere in campo è stato Pietro Terracciano. Iachini è stato infatti costretto al cambio, con l’estremo difensore polacco rimasto negli spogliatoi. Resterà da capire, a questo punto, l’entità dell’infortunio.