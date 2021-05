Gasperini ha commentato la vittoria contro il Benevento e la Champions che si avvicina per l’Atalanta: “Rimaniamo coi piedi per terra”

La ‘Dea’ non smette più di stupire e anche contro il Benevento ha raccolto tre punti molto preziosi in chiave Champions League con un super Muriel. Ora all’Atalanta bastano solamente tre punti per conquistare aritmeticamente, grazie al vantaggio negli scontri diretti con la Juventus, l’accesso alla massima competizione europea. Gian Piero Gasperini ha commentato ai microfoni di ‘Sky’ le recenti prestazioni della sua squadra. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Champions League – “Dalla matematica non si scappa. Siamo responsabili del nostro destino, se facciamo tre punti nelle prossime partite siamo sicuramente in Champions”

Mentalità – “Una delle nostre caratteristiche è quella di stare sempre con i piedi per terra. La Champions è ancora tutta da conquistare, poi penseremo alla Coppa Italia di mercoledì che è molto importante. Non so quanti mesi sono che giochiamo di fila e siamo arrivati all’ultima settimana che non basta mai, dobbiamo pensare passo dopo passo”

Scudetto – “Io non ho mai sentito parlare di scudetto. Sento parlare delle nostre prestazioni e di questo campionato in cui c’è tutto ancora da conquistare, tutti gli altri discorsi sono poesia. È un campionato molto equilibrato, stiamo battagliando con potenze come Milan e Juventus. Si sono staccate via via squadre come Roma e Lazio”