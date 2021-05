In bilico la posizione di Cristiano Ronaldo e Dybala in questo finale di stagione alla Juventus, verdetto nel sondaggio di Calciomercato.it







Il futuro di tutta la Juventus è molto incerto, in un finale di stagione in cui la rincorsa Champions si è fatta in salita. Bianconeri che devono lottare per tornare tra le prime quattro in classifica e con una rifondazione che appare impellente e non più rimandabile. Pirlo dirà certamente addio a fine stagione, i cambiamenti riguarderanno in maniera importante anche la rosa. Tutti i big in discussione, anche Cristiano Ronaldo e Dybala.

Calciomercato Juventus, i tifosi votano: via Cristiano Ronaldo!

Nel suo sondaggio odierno, Calciomercato.it ha chiesto ai suoi utenti su Twitter cosa fare dei due fuoriclasse. Il verdetto, per certi versi, sorprende. Necessario l’addio di Cristiano Ronaldo per il 48,9%, con l’ipotesi della partenza del solo Dybala votata da appena il 7,8% dei votanti. C’è tuttavia un 30% che cederebbe volentieri entrambi, mentre per il 13,3% bisognerebbe fare in modo di ripartire sia da CR7 che dalla ‘Joya’ nella prossima stagione.