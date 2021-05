Serie A, vertice tra i 20 club | Superlega e fondi i temi sul tavolo

Vertice informale tra i venti club di Serie A a Palazzo Parigi, tanti i temi sul tavolo: focus sulla Superlega e sui fondi d’investimento

Nella mattinata di oggi andrà in scena un incontro informale tra i 20 club di Serie A, al di fuori dell'assemblea di Lega. L'obiettivo è quello di ritrovare l'unità d'intenti che, da qualche tempo a questo parte, si è smarrita. Il vertice andrà in scena a Palazzo Parigi intorno alle ore 11.

Tanti saranno i temi trattati dai club di Serie A. In primis, ovviamente, verrà affrontato il discorso Superlega: Andrea Agnelli e Scaroni, tra i promotori della nuova competizione europea, chiariranno le posizioni di Juventus e Milan. Inoltre, si parlerà anche dei fondi d’investimento e di un piano di ripartenza dopo l’emergenza Coronavirus.