Le parole di Andrea Pirlo in conferenza stampa alla vigilia di Sassuolo-Juventus, match della 36a giornata di Serie A

Nella 36a giornata di Serie A, la Juventus domani sera scenderà in campo contro il Sassuolo con l’obiettivo di vincere per dimenticare la sconfitta col Milan e continuare la lotta per il quarto posto. Alla vigilia del match, Andrea Pirlo ha rilasciato alcune parole nella consueta conferenza stampa. Calciomercato.it ha seguito l’evento proponendo la diretta testuale: “Non voglio vedere rassegnazione domani; abbiamo un punto di distacco dalla zona Champions League e abbiamo tre partite. Il calcio insegna che tutto può succedere. Quindi serve grande positività. Ho perso una Champions vincendo il primo tempo tre a zero, tutto può siccedere. Rasegnazione non deve esserci”.

Sassuolo-Juventus, le parole di Pirlo in conferenza stampa

Pirlo ha proseguito la sua analisi: “Ronaldo riposa? Non abbiamo parlato di questo, ha giocato tante partite quest’anno. Ha fatto tanti gol. Vedremo come sta oggi e decideremo il da farsi. Domani è una partita delicata e spero di avere tutti a disposizione”.

Interrogato da Calciomercato.it sulla sintonia con la dirigenza, il tecnico ha proseguito: “C’è sempre stata sintonia, sia la scorsa estate che nella finestra di gennaio. Avevamo pensato ad un attaccante perché eravamo un po’ corti in quel ruolo con l’infortunio di Dybala, ma l’occasione non si è presentata. Con il club e la dirigenza, comunque, c’è sempre stata grande sintonia da questo punto di vista”.

LE POLEMICHE – “Discussione Nedved-Paratici? Non voglio neanche parlarne perché in gossip e cose inventate non voglio entrarci. Per quanto riguarda Gravina sono cose esterne. Dobbiamo dimostrare di meritare la Champions, il resto lo lasciamo all’esterno. Stipendi? Per adesso è tutto regolare, i pagamenti sono sempre stati regolari e andiamo avanti sereno”.

POST MILAN – “C’era grande delusione, abbiamo perso 3 a 0 contro il Milan. Abbiamo ancora tre partite e nel calcio può succedere di tutto. Dipenderà sempre da noi. Il nostro obiettivo non cambia. Abbiamo il dovere di crederci fino alla fine. In certe occasioni bisogna avere la bava alla bocca per raggiungerei risultati. Ma parlare solo di grinta mi sembra una cosa troppo ridicola. Lo si diceva cinquanta anni fa ma adesso nel calcio non basta”.

DETERMINAZIONE – “Abbiamo preso tanti gol da disattenzioni collettive, non da errori di reparto o tattici. In me e noi c’è tanta carica. Siamo arrabbiati. Abbiamo il dovere di crederci, perché siamo la Juventus e non possiamo rassegnarci a questa classifica. Danilo e Arthur? Stanno bene, Danilo ha recuperato dal problemino. Potrebber partire dall’inizio”.