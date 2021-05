Napoli-Udinese 5-1: cinquina azzurra, Gattuso momentaneamente secondo!

Il Napoli travolge l’Udinese e si porta al secondo posto in attesa di Atalanta e Milan. Champions più vicina

Tutto troppo facile per il Napoli di Gattuso nell’anticipo dell’ultimo turno infrasettimanale della stagione di Serie A. La squadra azzurra travolge per 5-1 l’Udinese: sblocca Zielinski con un facile tap-in dopo un’ottima azione di Osimhen, e dopo solo tre minuti arriva anche il raddoppio di Fabian Ruiz con una magia da fuori. Okaka illude i friulani, ma nella ripresa non c’è storia: Lozano, Di Lorenzo e Insigne nel recupero fissano il punteggio sul 5-1. Gli azzurri si portano così al secondo posto in attesa di Atalanta e Milan: la Champions è più vicina. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

NAPOLI-UDINESE 5-1: 28′ Zielinski (N), 31′ Fabian Ruiz (N), 41′ Okaka (U), 56′ Lozano (N), 66′ Di Lorenzo (N), 90’+1 Insigne (N)

CLASSIFICA SERIE A: Inter 85 punti; Napoli** 73; Atalanta e Milan 72; Juventus 69; Lazio* 64; Roma 58; Sassuolo 56; Sampdoria 45; Verona 43; Bologna e Udinese** 40; Fiorentina 38; Genoa 36; Torino* e Cagliari 35; Spezia 34; Benevento 31; Parma 20; Crotone 18

* una partita in meno

** una partita in più