Inter-Roma, Conte: “Onoriamo lo scudetto, pensiamo solo alla vittoria”

Inter-Roma, le dichiarazioni alla vigilia del match del tecnico nerazzurro Antonio Conte che ha parlato al canale tematico del club









Niente conferenza stampa per Antonio Conte, come annunciato ieri. Il tecnico dell’Inter, alla vigilia del match con la Roma, ha parlato solo al canale tematico del club nerazzurro. Ecco le sue dichiarazioni: “All’andata abbiamo disputato una buonissima partita, ci fu il rammarico di aver subito il pareggio su cui non eravamo stati pronti – ha spiegato – La prestazione fu ottima, contro una grande squadra come la Roma. Domani mi aspetto una compagine che vorrà finire la stagione nel migliore dei modi. Dopo di noi, avranno il derby, di sicuro non vorranno mollare nulla, ci aspettiamo una bella partita”.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Conte detta le condizioni per restare | I tempi della scelta

Sugli obiettivi da qui a fine campionato: “Vogliamo continuare a fare il massimo, cercheremo di essere concentrati per tutti i 90 minuti, come fatto con la Sampdoria. Sono contento di aver visto quello che avevamo provato in allenamento e il risultato è stato notevole nonostante i cambi. Non vogliamo togliere il piede dall’acceleratore e onorare la vittoria del campionato giocando tutte le gare seriamente, nel nostro cervello deve esserci sempre la vittoria. Le ultime tre gare saranno con avversari importanti, daremo sempre il massimo. Abbiamo numeri importanti in questa stagione, numeri che magari sono freddi ma che dicono molto della nostra crescita specie nella seconda parte del campionato. Dobbiamo continuare così. L’anno scorso abbiamo chiuso con la migliore difesa e il secondo migliore attacco, vogliamo provare a fare meglio anche da questo punto di vista”.