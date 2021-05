Vigilia di Inter-Roma con la conferenza stampa del tecnico giallorosso Fonseca, ecco le sue dichiarazioni







Terzultima giornata di campionato con un impegno difficile per la Roma, che reca visita all’Inter campione d’Italia. Giallorossi di Fonseca che però devono fare risultato per mantenere i due punti di vantaggio sul Sassuolo e quindi il settimo posto, fondamentale per qualificarsi almeno per la prossima Conference League. Il tecnico portoghese parla in conferenza stampa alla vigilia del match di San Siro, Calciomercato.it ha seguito per voi le dichiarazioni salienti dell’allenatore capitolino.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Su Borja Mayoral: “Io non sarò l’allenatore della Roma la prossima stagione. Lui è un giovane, non è facile arrivare qui e fare 17 gol con tanti assist. Sta facendo una buona stagione, ma è una decisione della società e il nuovo allenatore”.

Colpa degli infortuni questa stagione? “Il bilancio va fatto alla fine. Siamo arrivati in semifinale, abbiamo avuto tanti problemi”.

Perché ha aspettato così tanto per tornare a quattro? “È il modulo che mi piace di più. Non abbiamo cambiato prima perché fino a marzo andavamo bene e poi ci sono stati degli infortuni che mi hanno costretto a cambiare”.

Può essere una soluzione giocare con Mancini a centrocampo visto come sta andando il 4-2-3-1? “È una possibilità. Io vorrei continuare con la mediana a tre, comunque posso dire che domani Mancini giocherà da difensore e non da centrocampista”.

Perché la Roma ha staccato la spina? “Non è stato volontario e con coscienza. Arrivare in semifinale è importante, magari i ragazzi hanno pensato inconsapevolmente più all’Europa League che al campionato”.

Lei è sempre stato elegante e con stile: questo nel calcio porta frutti? “Non lo so. Io sono così, penso che l’immagine sia importante ma io sono così e non posso dire di più”.

Che Inter troverete domani? “E’ una grandissima squadra, devo farle i complimenti per il titolo. Non hanno pressione ora e con la loro qualità è pericoloso, è meglio non avere pressioni. In ogni momento però abbiamo visto un’Inter molto forte come lo sarà domani. Mi aspetto una sfida difficile”.

Quanti ne recupera per domani? “Domani avremo El Shaarawy, Perez e Villar che saranno disponibili”.