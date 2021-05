Il difensore brasiliano è stato un obiettivo della Roma la scorsa estate, ma i giallorossi alla fine decisero di fare all in su Smalling

In scadenza di contratto a giungo 2022, Marcao è veramente vicino al rinnovo contrattuale con il Galatasaray. Come anticipato, i primi colloqui tra dirigenza e brasiliano sono nati tra febbraio e marzo e a cavallo tra questa e la prossima settimana potrebbe arrivare la fumata bianca definitiva. Secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it, le parti in causa hanno raggiunto un’intesa verbale per un prolungamento fino al 30 giugno del 2024, ma la firma non è ancora arrivata. I prossimi giorni saranno decisivi per definire gli ultimi dettagli e, a meno di repentini colpi di scena o di offerte improvvise, il difensore 24enne dovrebbe trovare l’accordo definitivo con il club turco, ‘minacciato’ la scorsa estate dagli interessamenti di Lione e Roma.