Fantacalcio, consigli e probabili formazioni della trentaseiesima giornata

Chi schierare al fantacalcio, alla trentaseiesima giornata: migliori, peggiori e possibili sorprese in Serie A

Ci siamo, altre tre partite e anche la stagione 2020/2021 di Fantacalcio andrà in archivio. Fare le formazioni adesso, con le squadre che si affidano ad importanti turnover, per lanciare giovani o far giocare chi lo ha fatto meno, è davvero complicato, a maggior ragione se si tratta di un turno infrasettimanale. Si inizia stasera con Napoli-Udinese e si chiude giovedì con Crotone-Verona. Nel mezzo, mercoledì sera, tante belle partite come Inter-Roma, Sassuolo-Juve e Torino-Milan.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Chi schierare al fantacalcio: migliori, peggiori e possibili sorprese in Serie A

Napoli-Udinese martedì ore 20.45

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

UDINESE (3-5-1-1): Musso; De Maio, Nuytinck, Bonifazi; Molina, De Paul, Walace, Makengo, Stryger Larsen; Pereyra; Okaka.

Hot: Osimhen è irrinunciabile. De Paul va messo anche a Napoli

Not: De Maio non è la vostra prima scelta

Sorpresa: Manolas è a caccia di riscatto!

Cagliari-Fiorentina mercoledì ore 18.30

CAGLIARI (3-4-1-2): Cragno; Ceppitelli, Godin, Carboni; Nandez, Marin, Duncan, Lykogiannis; Nainggolan; Pavoletti, Joao Pedro.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Vlahovic, Ribery.

Hot: Joao Pedro e Vlahovic, bomber di bassa classifica!

Not: Carboni non ha il bonus nel sangue

Sorpresa: Attenzione ai guizzi di Bonaventura

Atalanta-Benevento mercoledì ore 20.45

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Djimsiti, Romero, Palomino; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pessina; Muriel.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Tuia, Barba; Hetemaj, Viola, Ionita; Insigne, Caprari; Lapadula.

Hot: Malinovskyi è forse il giocatore più in forma della Serie A. Ok Viola

Not: Montipò potrebbe subire molti gol

Sorpresa: Hateboer potrebbe tornare al bonus

Bologna-Genoa mercoledì ore 20.45

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow.

GENOA (3-5-2): Perin; Goldaniga, Radovanovic, Masiello; Ghiglione, Zajc, Badelj, Strootman, Zappacosta; Shomurodov, Scamacca.

Hot: Tomiyasu è tornato alla grande! Scamacca brilla in trasferta

Not: Badelj non ha il bonus nel sangue

Sorpresa: Occhio alla visione di gioco di Strootman

Inter-Roma mercoledì ore 20.45

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Sensi, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez.

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Karsdorp, Mancini, Kumbulla, Bruno Peres; Cristante, Villar; Pedro, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

Hot: Lukaku cerca ancora il gol, così come Dzeko

Not: Handanovic, se schierato, potrebbe andare in difficoltà

Sorpresa: Sensi ha la possibilità di mettersi in mostra

Lazio-Parma mercoledì ore 20:45

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Akpa Akpro, Cataldi, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile.

PARMA (4-3-3): Sepe; Busi, Osorio, Dierckx, Gagliolo; Grassi, Hernani, Sohm; Kucka, Pellè, Gervinho.

Hot: Per Immobile è tempo di rialzare la testa! Sì a Lazzari e Kucka

Not: affidarsi a Sepe non sarebbe un’ottima idea

Sorpresa: Attenzioni ad Hernani, i bonus può portarli comunque

Sampdoria-Spezia mercoledì ore 20:45

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Jankto; Keita, Quagliarella.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Erlic, Ismajli, Marchizza; Maggiore, Estevez, Pobega; Agudelo, Nzola, Gyasi.

Hot: Quagliarella vuole chiude in bellezza. Ci piacciono anche Jankto e Maggiore

Not: Marchizza può andare in difficoltà. Non schieratelo

Sorpresa: Damsgaard può sempre essere una buona idea. Ha nei piedi i bonus che cercate

Sassuolo-Juventus mercoledì ore 20:45

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Traoré; Raspadori.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Ronaldo.

Hot: Berardi ha il piede caldo! Sì a Traore. Cuadrado-Chiesa, uniche certezze bianconere

Not: Obiang è a rischio malus

Sorpresa: Consigli può esaltarsi… anche dal dischetto

Torino-Milan mercoledì ore 20:45

TORINO (3-5-2): Sirigu; Lyanco, Bremer, Buongiorno; Singo, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Zaza, Belotti.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Kessié; Castillejo, Brahim Diaz, Calhanoglu; Rebic.

Hot: Belotti pronto a rialzare la cresta! Calhanoglu-Theo sono on fire

Not: Castillejo ci convince poco come Rincon

Sorpresa: Bremer sa come fare male al Milan e può riprovarci!

Crotone-Verona giovedì ore 20.45

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Golemic, Magallan; Pereira, Messias, Petriccione, Benali, Molina; Ounas, Simy.

VERONA (3-4-2-1): Pandur; Ceccherini, Magnani, Dimarco; Faraoni, Tameze, Barak, Lazovic; Salcedo, Zaccagni; Lasagna.

Hot: Simy vuole segnare! Faraoni-Zaccagni cercano bonus pesanti

Not: Out Djidji, il Verona attaccherà soprattutto dalla sua parte

Sorpresa: Salcedo può regalare gioie inattese