Convocata una nuova urgente assemblea in Lega Serie A per decidere dei diritti tv del campionato maggiore, sul piatto la proposta di Sky









Venerdì sarà una giornata decisiva per quanto riguarda la questione spinosa dei diritti tv per i prossimi tre anni da parte della Lega Serie A. L’organo, presieduto da Paolo Dal Pino, ha convocato una nuova assemblea proprio per il 14 maggio. Ancora una volta, quindi, i club si ritroveranno per discutere del pacchetto 2, il quale prevede la trasmissione di tre gare a giornata in co-esclusiva con Dazn. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

LEGGI ANCHE >>>> CM.IT | Juventus, per la panchina c’è anche Mihajlovic: contatti col serbo

Ma in mattinata, potrebbero arrivare novità anche per quanto riguarda il ricorso presentato da Sky contro l’assegnazione dei pacchetti 1 e 3 alla piattaforma online e contro lo stesso bando lanciato dalla Lega A.

Diritti tv, nuovo incontro in Lega Serie A per decidere del pacchetto 2 previsto per venerdì

Sul piatto Sky ha messo 87,5 milioni di euro in media a stagione come offerta per il pacchetto 2 dei diritti tv per la trasmissione di tre partite di Serie A ogni giornata, ovvero la sfida del sabato sera, il lunch match delle 12:30 e il posticipo del lunedì sera, in co-esclusiva, come già detto, con Dazn.

LEGGI ANCHE >>>> CM.IT | Calciomercato Fiorentina, Gattuso e Vlahovic: le parole di Barone

Per quanto riguarda, invece, la questione ricorso, il colosso di Murdoch ha contestato l’assegnazione dei diritti perché lesiva della Legge Melandri, che non permette di dare licenze a un unico operatore, oltre al fatto che il bando avrebbe creato pacchetti squilibrati.