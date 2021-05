Coronavirus, per il commissario all’emergenza Figliuolo la prerogativa è accelerare con le dosi giornaliere di vaccino

Capitolo vaccini, prioritario accelerare. Lo ha sottolineato il generale dell'Esercito Francesco Paolo Figliuolo, commissario all'emergenza Covid. "L'imperativo categorico è accelerare. Abbiamo già fatto molto, ma dobbiamo allungare il passo" ha chiarito il commissario, il cui obiettivo è quello di arrivare a un milione di dosi di vaccino somministrate al giorno entro il mese di giugno.

Intervistato da ‘La Stampa’, Figliuolo ha sottolineato come sarà fondamentale coinvolgere medici e farmacisti per arrivare ad un tale risultato: “Occorre coinvolgere maggiormente i medici di base e le farmacie, in modo che il loro intervento passi dall’attuale regime di emergenza a una fase più strutturata. Attualmente l’impiego dei medici di libera scelta non è omogeneo nelle varie Regioni, ma è indispensabile l’adesione uniforme e una congrua quota di dosi loro dedicate”.