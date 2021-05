Il Colonia ha comunicato il nome del nuovo allenatore indipendentemente da quelli che saranno i risultati di questa stagione

In piena corsa per non retrocedere, il Colonia ha comunicato il nome dell’allenatore per la prossima stagione. Il club è in piena lotta per non retrocedere in Bundesliga e attualmente occupa la penultima posizione a due giornate dalla fine, con due punti di svantaggio rispetto a Hertha Berlino, Arminia Bielefeld e Werder Brema. Indipendentemente però da quelli che saranno i risultati stagionali, il Colonia ha ufficializzato l’arrivo in panchina per la prossima stagione di Steffen Baumgart. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Il tecnico lascia dunque la guida del Paderborn per approdare a Colonia, con cui ha sottoscritto un contratto fino al 2023. Questo il comunicato ufficiale:

“L’FC Colonia ha ingaggiato un nuovo allenatore. Steffen Baumgart assumerà l’incarico all’inizio della stagione 2021/22. Il 49enne tecnico ha firmato un contratto indipendente dal campionato fino al 2023”.