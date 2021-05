Il futuro di Messi al Barcellona è ancora in bilico, ma entro la fine del campionato il campione deciderà che fare: rimanere o andare via







Mancano tre partite alla fine della stagione in Liga spagnola, e ancora il verdetto come campione non è arrivato, perché la sfida da lontano tra Atletico Madrid, il Real Madrid, il Barcellona e il Siviglia non accenna a placarsi. Oggi i blaugrana scenderanno in campo contro il Levante, ma c’è un altro punto interrogativo che riguarda il futuro di Lionel Messi, che proprio per la trasferta ha avuto modo di parlare con il presidente del club, Joan Laporta. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

LEGGI ANCHE >>>> CM.IT | Tensione Inter: le ultime da Conte ‘choc’ ai tagli. Big: nessuno è incedibile

Calciomercato, la decisione di Messi arriverà fra qualche settimana

Secondo quanto rivelano da ‘El Mundo Deportivo’, Lionel Messi prenderà una decisione sul suo futuro al Barcellona a bocce ferme, quando il campionato dei culé sarà finito. Un’indiscrezione di ‘TV3’, qualche settimana fa, aveva parlato di un incontro tra il nuovo presidente Joan Laporta e il padre del numero 10 argentino, Jorge Messi, in quanto si sarebbero poste le basi per una continuazione della carriera della Pulce in Catalogna, salvo poi una partenza dopo due anni per l’arrivo negli Stati Uniti.

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Juventus, Ronaldo al capolinea | Pericolo minusvalenza

Non si saprebbe, invece, ancora nulla per quanto riguarda i dettagli economici del nuovo contratto che continuerà a legare il cinque volte Pallone d’oro al Barcellona, anche perché la situazione finanziaria dei blaugrana, si sa, non è delle migliori e quindi si cercherà di puntare sul progetto, cercando poi di recuperare parte dei soldi con il trasferimento negli States come ambasciatore. Sicuramente il futuro della Pulce al Camp Nou non è legato a quello di Neymar, che proprio sabato ha firmato il rinnovo con il Paris Saint-Germain fino al 2025.