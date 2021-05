Rinnovo Mancini, Gravina: "Manca qualche dettaglio, presto l'annuncio"

Importante annuncio di Gravina sul rinnovo di Mancini: “Manca ancora qualche piccolo dettaglio. Mi auguro di poterlo annunciare presto”

Continua a tenere banco in casa Juventus la situazione legata al futuro di Andrea Pirlo. Il tecnico è stato confermato fino al termine della stagione, ma salvo sorprese non sarà più l’allenatore dei bianconeri a partire dalla prossima stagione. Come raccontato da Calciomercato.it, in prima fila ci sono sempre Massimiliano Allegri e Zinedine Zidane. È invece destinata a sfumare la pista Mancini, anche lui accostato alla Juve dopo l’Europeo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Italia, l’annuncio di Gravina: “Rinnovo Mancini ai dettagli, presto l’annuncio”

A margine di un incontro a Torino, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha annunciato: “Manca ancora qualche piccolo dettaglio. Ci vedremo prestissimo e comunque prima della partenza per il nostro ritiro della Nazionale. Mi auguro di poter annunciare presto la continuità di questo straordinario lavoro che sta facendo Roberto Mancini per la nostra Nazionale, ma soprattutto per i giovani”.