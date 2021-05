Robert Lewandowski ha parlato anche del calcio italiano: “Mi spiace per la Juventus di Szczesny, ma l’Inter ha meritato”

Il 2020 di Robert Lewandowski verrà ricordato negli annali come una stagione straordinaria, che però non ha potuto essere infiocchettata con il ‘Pallone d’Oro’. Le statistiche della scorsa stagione dell’attaccante polacco sono state impressionanti: 51 reti in 43 partite, numeri monstre. In questa stagione, per inciso, le reti sono già 46. L’attaccante del Bayern Monaco ha parlato ai microfoni di ‘Tuttosport’, commentando anche quanto successo in Serie A: “Mi spiace per la Juventus di Szczesny, ma l’Inter si è dimostrata una grande squadra e ha meritato”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato, Lewandowski: “Serie A? Sto bene al Bayern. Stupito da Mourinho alla Roma”

Dopo aver espresso la propria soddisfazione per aver segnato più reti in una singola stagione di due mostri sacri come Cristiano Ronaldo e Messi, Robert Lewandowski ha parlato della possibilità di raggiungere il suo connazionale Szczesny in Serie A. “Capita di parlare del calcio italiano, ma la verità è che sto benissimo al Bayern Monaco“. L’addio annunciato di Flick e l’arrivo di Nagelsmann a fine stagione, poi, segneranno l’apertura di un nuovo ciclo in Baviera: ovviamente, i gol del bomber polacco saranno centrali anche nel nuovo progetto tecnico.

Infine, Lewandowski ha rivelato: “Mourinho alla Roma? Mi ha stupito, però i giallorossi sono una bella squadra”. L’attaccante del Bayern ha parlato anche del prossimo Europeo, dove la Polonia potrebbe essere una delle insidie per le big ed ha espresso la propria soddisfazione per il lavoro che sta svolgendo Paulo Sousa come CT.