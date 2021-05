Juventus travolta dal Milan, Champions sempre più lontana per i bianconeri. Anche Cuadrado potrebbe finire sul mercato: piace ad Ancelotti

La disfatta contro il Milan nella notte dell’Allianz Stadium certifica il fallimento del progetto con Andrea Pirlo in panchina. La Juventus vede le streghe, con la qualificazione in Champions League sempre già lontano dopo il tonfo senza appello al cospetto della formazione di Pioli. Il tecnico bresciano è al capolinea e le prossime ore saranno calde per il suo futuro, con l’ex regista destinato comunque a lasciare la ‘Vecchi Signora’ a fine stagione. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Juventus, Cuadrado verso l’addio? Ci prova Ancelotti

Ieri sera a deludere in campo anche Juan Cuadrado, uno dei pochi punti di forza finora della deludente stagione della Juve. Il colombiano non ha fornito una prova all’altezza, in difficoltà sulle incursioni di Theo Hernandez e decisamente meno arrembante rispetto al solito in fase offensiva. Tutti sono in discussione alla Continassa dopo la debacle con il Milan e senza Champions Agnelli sarà probabilmente costretto a sacrificare qualche big sull’altare del bilancio senza gli introiti della Champions. Situazione difficile e in evoluzione, che potrebbe coinvolgere anche Cuadrado. L’ex Chelsea e Fiorentina non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2022 e potrebbe finire sul mercato considerando anche l’età non più verde (va verso i 33 anni). Sulle sue tracce – scrive il portale ‘Fichajes.net’ – ci sarebbero alcune formazioni di Premier League in caso di fumata nera con la Juventus, tra cui spicca l’Everton.

Carlo Ancelotti è un estimatore di Cuadrado, non solo per le sue qualità tecniche ma anche per la duttilità mostrata a livello tattico. Il tecnico di Reggiolo spingerebbe perciò per l’arrivo a Liverpool del classe ’88, con la ‘Vecchia Signora’ che partirebbe da una valutazione di 15 milioni di euro per il cartellino del giocatore.