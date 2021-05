Calciomercato Juventus, c’è l’accordo | Prezzo dimezzato

Calciomercato Juventus, possibile svolta per un vecchio pallino di Paratici: può arrivare in bianconero alla metà del prezzo







Juventus che prepara il futuro, nonostante le incognite derivate dal finale di stagione ancora in bilico. Bianconeri che non sanno se riusciranno a prendere parte alla prossima Champions League e che nelle ultime gare di campionato dovranno provare a dare il massimo per raggiungere l’obiettivo, intanto sul mercato i campioni d’Italia uscenti guardano con interesse a vari obiettivi. Per uno di questi, inseguito da tempo da Paratici, arrivano ottime notizie e la possibilità di un acquisto in saldo.

Calciomercato Juventus, colpo Aouar: prove di intesa con il Lione

Parliamo di Houssem Aouar, talentuoso centrocampista del Lione, per il quale siamo ad una svolta. Nei giorni scorsi, sembrava che Aouar andasse verso una permanenza al Lione, ma l’orientamento del club francese sarebbe cambiato. In particolare, stando a ‘L’Equipe’, il presidente Aulas e il ds Juninho avrebbero dato il via libera alla cessione per monetizzare. Per acquistarlo, basterebbe anche una cifra di molto inferiore, quasi della metà, rispetto al prezzo che in precedenza era stato richiesto, tra i 50 e i 60 milioni di euro. Con 30 milioni, colpo possibile per la Juventus, che è da tempo in trattativa con il giocatore e adesso può bussare alla porta di Aulas per strappare un accordo su uno dei principali prospetti europei dei prossimi anni.