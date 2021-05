Non c’è solo l’Inter sulle tracce di Luis Muriel. L’attaccante dell’Atalanta, valuto sui 25 milioni di euro, sarebbe finito nel mirino dell’Atletico Madrid di Simeone

La grande stagione di Luis Muriel non è certamente passata inosservata. L’attaccante colombiano in 44 partite giocate con la maglia dell’Atalanta, ha realizzato 25 gol, 21 dei quali in Serie A, e ben 11 assist. Numeri davvero importanti che hanno portato molte squadre a chiedere informazioni ai bergamaschi.

Negli ultimi giorni, il nome di Muriel è stato accostato soprattutto all‘Inter di Antonio Conte. L’ex Lecce è visto come il profilo perfetto da affiancare a Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. Il colombiano, con le sue caratteristiche, si sposerebbe perfettamente sia con l’argentino che con il belga.

Dalla Spagna, però, giunge notizia di un interessamento per Muriel, anche da parte dell’Atletico Madrid di Simeone, intenzionato a regalarsi un nuovo centravanti. A spingere per l’acquisto di Muriel, che lo scorso 16 aprile ha compiuto 30 anni, sarebbe proprio il tecnico argentino dei Colchoneros. A riportarlo è ‘DonBalon’, che sottolinea, inoltre, che per acquistare il bomber dall’Atalanta servirebbe una cifra vicina ai 25 milioni di euro.