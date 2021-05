Calciomercato Inter, scambio clamoroso | Morata nuovo attaccante

Nuova pista per quanto riguarda il calciomercato Inter. In attacco Marotta pensa a Morata della Juventus: scambio in vista

I festeggiamenti per il diciannovesimo scudetto rischiano di durano meno del previsto. In casa Inter non tira una bella aria visti i problemi economici che sta attraversando il gruppo Suning. I calciatori non sembrano disposti a rinunciare a due mensilità di stipendio come richiesto dal presidente Zhang, il che potrebbe comportare – nella prossima sessione di calciomercato – un sacrificio importante. Tra i papabili a lasciare Appiano Gentile c’è Lautaro Martinez. L’attaccante argentino ha detto di voler rinnovare con i nerazzurri, ma attenzione all’offerta da quasi 90 milioni di euro che il Real Madrid potrebbe presentare per il ‘Toro’. Oltre ai blancos, tuttavia, c’è un altro club sulle tracce dell’ex Racing Avellaneda, che vorrebbe imbastire uno scambio.

Calciomercato Inter, Morata più 25 milioni per Lautaro Martinez

Si tratta dell’Atletico Madrid che, salvo sorprese, dal prossimo 1 luglio dovranno riaccogliere in rosa Alvaro Morata. Dal canto suo la Juventus non sembra intenzionata a pagare i 45 milioni di euro necessari a riscattarlo né i 10 milioni sufficienti ad allungare di una stagione il suo prestito a Torino. Simeone non conta sul centravanti spagnolo e, secondo quanto riportato da ‘interlive.it‘, avrebbe intenzione di offrire il suo cartellino all’Inter per vincere il derby con il Real nella corsa a Lautaro Martinez. Per convincere i neo campioni d’Italia a cederlo, i ‘Colchoneros’ sarebbero disposti a mettere sul tavolo anche un conguaglio fino a 25 milioni di euro.