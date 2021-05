Lautaro Martinez ha parlato del suo futuro: “Il Barcellona è stata una possibilità concreta. Ora lavoriamo al rinnovo con l’Inter”

La stagione 2020/21 è stata quella dell’Inter, miglior squadra italiana senza alcun tipo di discussione. I nerazzurri hanno dominato la Serie A, nel segno di Antonio Conte e della sua coppia d’attacco: Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. La ‘LuLa’ è diventata ormai iconica ed una delle accoppiate più importanti della storia del club meneghino, che quest’anno ha portato uno scudetto in bacheca. Nella giornata di oggi l’attaccante argentino ha parlato, ai microfoni di ‘Libero’: “Lukaku è fortissimo, me lo porterei anche a Bahia Blanca a giocare a Basket. Vinceremmo di sicuro”.

Riguardo alla prossima stagione, però, rimangono grosse incognite: la situazione finanziaria del club non è delle migliori e potrebbe essere necessaria una cessione importante. Lautaro, in questo senso, ha parlato anche del suo futuro e di quello di Conte. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Inter, Lautaro: “Rinnovo? Resto con o senza Conte”

Nell’intervista rilasciata a ‘Libero’, Lautaro Martinez ha rivelato che le voci sul Barcellona non erano campate per aria: “C’è stata la possibilità concreta, ma alla fine ho scelto di rimanere. Real Madrid? Non so niente”. L’attaccante argentino ha raccontato di averne parlato anche con Lionel Messi in Nazionale, ma che alla fine la scelta di restare all’Inter si è rivelata quella più giusta ed il tricolore sul petto nella prossima stagione ne è la conferma. Prima, però, bisognerà risolvere la questione rinnovo: il cambio di agente del ‘Toro’, in questo senso, ha rallentato le trattative con la società meneghina.

Riguardo al rinnovo, Lautaro ha rivelato che l’agente ha aperto i dialoghi con la società e si sta cercando la quadra per arrivare all’accordo. L’attaccante argentino ha espresso la propria soddisfazione per l’annata in corso e ha confessato di trovarsi molto bene a Milano. Un’altra variabile impazzita per la prossima stagione, inoltre, è la conferma del tecnico salentino in panchina. Lautaro, su questo tema, si è espresso così: “Spero che non se ne vada, ma sia con Conte che senza io continuerò a lavorare per l’Inter”.