La situazione economica potrebbe costringere l’Inter ad una cessione illustre: piano da 90 milioni del Real per Lautaro Martinez

In questa stagione i nerazzurri hanno viaggiato ad un ritmo superiore, nel complesso, a tutto le altre squadre di Serie A. Lo scudetto ai primi di maggio è stato il sigillo sul percorso svolto dalla compagine guidata da Antonio Conte. Le condizioni economiche precarie del club meneghino, però, continuano a preoccupare il tecnico salentino: in estate, infatti, l’Inter potrebbe essere costretta a cedere uno dei suoi pezzi più pregiati. Il giocatore più indicato per essere sacrificato sul mercato potrebbe essere Lautaro Martinez: l’argentino, infatti, è a bilancio per 11,6 milioni e porterebbe una plusvalenza enorme. Inoltre, sul ‘Toro’ il Real Madrid sarebbe pronto ad investire una cifra monstre. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Inter, assalto del Real | Operazione da 90 milioni per Lautaro

In caso di una cessione illustre in casa Inter, il primo nome da guardare è quello di Lautaro Martinez. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, il Real Madrid avrebbe pronto un piano da 90 milioni di euro per arrivare all’attaccante argentino. Le ‘Merengues’ inserirebbero nell’operazione il saldo per Achraf Hakimi, che si aggirerebbe intorno ai 27 milioni di euro, e poi garantirebbero all’Inter un conguaglio da 60 milioni di euro. Per i nerazzurri si tratterebbe di una plusvalenza gigantesca e potrebbe essere una tentazione troppo forte.

Il club iberico, poi, offrirebbe un ingaggio da 9 milioni a stagione per Lautaro Martinez. L’attaccante argentino andrà in scadenza di contratto nel giugno 2022 e, come ha dichiarato oggi, sarebbe felice di rinnovare con l’Inter. Recentemente il ‘Toro’ ha cambiato agente, passando sotto l’ala di Alejandro Camano: questo cambio, di fatto, ha resettato completamente le trattative per il rinnovo con il club meneghino. In caso di partenza di Lautaro, poi, i nerazzurri dovrebbero trovare un sostituto per l’attacco ed il Real Madrid avrebbe già proposto l’alternativa: Luka Jovic in prestito. Insomma, il futuro di Lautaro e la sua permanenza in nerazzurro sono ancora molto incerti.