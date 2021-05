Calciomercato Inter e Juventus, futuro De Paul | L’annuncio di Marino!

Pierpaolo Marino, direttore dell’area tecnica dell’Udinese, è tornato a parlare del futuro di Rodrigo De Paul. L’annuncio del dirigente

È Rodrigo De Paul uno dei nomi più chiacchierati in sede di calciomercato. La stella dell’Udinese è sul taccuino delle big di Serie A, Inter e Juventus su tutte, ma l’Udinese non fa sconti. Il centrocampista argentino è infatti legato al club friulano fino al 2024 e valutato almeno 35-40 milioni di euro. Del suo futuro è tornato a parlare Pierpaolo Marino, che ai microfoni di ‘Sky Sport’ ha dichiarato: “Io non devo elevare il valore del prodotto, ma dico che l’uomo supera il valore del fuoriclasse. Il fuoriclasse è sotto gli occhi di tutti, ma io che vivo da due anni lo spogliatoio con loro devo dire che è un punto di riferimento impareggiabile. Il fuoriclasse è figlio dell’uomo. Chi può permetterselo? Non faccio i conti nelle tasche degli altri, ma ho visto che i soldi si trovano quando si parla di calciatori di classe come De Paul”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Juventus, Paratici verso l’addio: asta tra big europee

Calciomercato Udinese, Marino: “Abbiamo adeguato il contratto di De Paul”

Il direttore dell’area tecnica del club friulano ha poi annunciato l’adeguamento dell’argentino: “Abbiamo adeguato il contratto di De Paul 10 mesi fa e ci ho messo dieci minuti. Non ci ha mai creato problemi. Dobbiamo essere noi sensibili con le sue aspettative, ma sono certo che non farà mai un passo sbagliato. Noi siamo una società solida e capace di tenere banco. Guardo il bilancio, ma anche alla potenzialità della squadra. Mi auguro che chi deve arrivare con le richieste giuste arrivi il più tardi possibile”. Inter, Juventus e tutte le big sono insomma avvisate: l’Udinese non fa sconti per De Paul.