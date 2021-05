La situazione stipendi ha scosso l’Inter: Conte si prepara all’addio e su di lui c’è forte il Real Madrid. Perez potrebbe convincerlo prendendo un suo pupillo

Il futuro di Antonio Conte all’Inter non è più scontato. I nodi in casa nerazzurra stanno lentamente venendo al pettine, soprattutto dopo il rifiuto, da parte dei giocatori, di rinunciare a due mensilità di stipendio. Il muro innalzato dalla squadra per fronteggiare la richiesta di Zhang junior ha inasprito l’ambiente, soprattutto nei confronti di quei giocatori che hanno dei contratti in scadenza al 30 giugno.

Conte, nell’ultimo incontro tra società e giocatori, è stato escluso dalle consultazioni e gli è stata tolta la possibilità di parlare in conferenza stampa alla vigilia della gara con la Roma. Stando a quanto riportato da Paolo Bargiggia, tale mossa rappresenta un segno di voler mettere il silenziatore a una bomba esplosa.

Conte sa che l’Inter l’anno prossimo non potrà garantirgli una squadra competitiva per lottare di nuovo per lo Scudetto e per la Champions League. Allo stesso modo un pezzo pregiato verrà sacrificato e in caso di permanenza di Lukaku, a fare le valigie potrebbe essere uno tra Hakimi e Lautaro Martinez. Per questo motivo il fastidio per il tecnico nerazzurro potrebbe trasformarsi in un’occasione per lasciare Milano dopo appena due anni, ma da vincitore.

Calciomercato Inter, Conte pronto al cambio

Scenario che viene seguito con grande attenzione da Madrid, dove Florentino Perez sta ragionando sul futuro di Zinedine Zidane. Il futuro del tecnico francese, che è ancora in corsa per la vittoria della Liga, è tornato in discussione dopo la mancata finale di Champions League.

I nomi per il sostituto vedono il ritorno di Raul in prima posizione, soluzione già paventata durante l’inverno, seguito da Joachim Low e Antonio Conte, stando a quanto riportato da ‘DiarioGol’. Se la leggenda delle merengues è già a libro paga del Real Madrid, per convincere il CT della Germania e il tecnico dell’Inter, Perez dovrà accettare di sborsare una cifra importante, anche a fronte dei 12 milioni di euro percepiti dall’allenatore pugliese in nerazzurro.

Con Conte, però, potrebbe partire la tanto attesa rivoluzione blanca, con Marcelo, Isco e Sergio Ramos pronti a fare le valigie, per iniziare un nuovo ciclo a Valdebebas. A Madrid ci sarebbe la possibilità di farlo con un budget importante, molto più di quanto la famiglia Zhang possa assicurare al momento. Uno dei primi colpi che Conte potrebbe chiedere è Achraf Hakimi, che avrebbe così la possibilità di tornare dalle merengues dopo esser stato prematuramente ceduto al Borussia Dortmund l’anno scorso e all’Inter quest’anno: perno della formazione titolare dell’Inter, potrebbe essere il primo grande innesto di Perez per il nuovo ciclo, come riportato da ‘DonBalon’.