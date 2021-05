Calciomercato Cagliari, Semplici getta ombre sul futuro

Le ultime news di calciomercato Cagliari riguardano il futuro della panchina sarda. Annuncio di Semplici in conferenza

Ereditato da Di Francesco in piena zona retrocessione, il Cagliari ad oggi sarebbe salvo. La cura Leonardo Semplici, per ora, sta funzionando. Ma il futuro sulla panchina rossoblu del tecnico toscano, tuttavia, è ancora tutto da scrivere. Nella conferenza stampa della vigilia del match del turno infrasettimanale contro la Fiorentina, l’ex allenatore della Spal non scioglie i dubbi: “Non voglio parlare del mio futuro in questo momento. Penso solo a raggiungere l’obiettivo salvezza. Se ce la faremo, se ne parlerà. Ma i matrimoni si fanno sempre in due…“.