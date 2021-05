Avversione totale da parte del Bologna nei confronti della Superlega, ma l’ad Fenucci ricorda la necessità di arrivare a delle riforme

All’uscita dagli uffici della Lega Calcio a Milano, Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, ha commentato l’esito della riunione avvenuta tra i dirigenti della massima categoria di calcio italiana per commentare le vicende legate alla Superlega. Intercettato ai nostri microfoni, il dirigente felsineo ha bocciato totalmente il progetto sostenuto, in Italia, da Juventus, Inter e Milan: “Incontro costruttivo, adesso però dobbiamo iniziare a dialogare perché abbiamo bisogno delle riforme. Superlega? Piena avversione da parte del Bologna per un progetto di riforma delle competizioni che non si basava sul merito sportivo”.

“Da quando sono in Lega la conflittualità è sempre esistita. Questo perché convivono realtà diverse con strategie differenti. Ci sono dei problemi che abbiamo tutti, soprattutto di natura economica. Bisogna cercare delle soluzioni”.