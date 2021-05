Per le ultime due giornate del campionato di Serie A, gli stadi potrebbero riaprire i battenti: le parole del Sottosegretario alla Salute, Costa

La situazione epidemiologica in Italia, relativa al Covid-19, va migliorando di giorno in giorno, grazie anche alla campagna di vaccinazione in atto nel nostro Paese. E, dopo aver dato il via libera alla presenza del pubblico per le gare degli Europei 2020 che si disputeranno a Roma, la prova può arrivare a stretto giro di posta. La Lega ha, infatti, chiesto al Governo di valutare la possibilità di aprire gli stadi per le ultime due giornate del campionato di Serie A per il 10% della capienza. E il Sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, ha spalancato le porta a questa possibilità: “Sono ottimista, credo che ci possano essere le condizioni per farlo – le sue parole a ‘Radio Punto Nuovo – Porterò avanti questa battaglia di buon senso, in cui credo fortemente. Sono convinto che questa possa essere una settimana decisiva su cui si esprimerà anche il CTS, ma dal momento in cui autorizziamo altri eventi all’aperto, fino a mille persone, penso che per una questione di coerenza, pensare di poter organizzare l’ultima partita di Serie A è possibile. La richiesta della Lega è, per le ultime due giornate di campionato, del 10% della capienza totale, mi sembra piuttosto ragionevole e discutibile“. Dunque, nelle prossime settimane potremmo assistere al ritorno dei tifosi negli stadi italiani: un segno del ritorno alla normalità, con gradualità.