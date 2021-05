Gabriele Gravina, presidente della FIGC e membro del Comitato Esecutivo UEFA, si è soffermato anche sul braccio di ferro con la Juventus









Mentre la Juventus soffre in campo dopo il pesantissimo KO di ieri in casa contro il Milan, al di fuori del terreno di gioco le cose non vanno meglio. La delicata questione legata alla Superlega continua a far discutere e Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha confermato la linea dura ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’: “Le norme sono chiare: se al momento dell’iscrizione al prossimo campionato la Juventus farà ancora parte della Superlega non potrà partecipare alla Serie A. Dispiacerebbe per i tifosi ma le regole sono regole: valgono per tutti”.

Lo stesso Gravina a ‘Radio Rai’ sulla vicenda ha aggiunto: “Mi auguro che questa controversia possa essere risolta nel più breve tempo possibile: siamo tutti un po’ stanchi di questo braccio di ferro continuo tra questi tre club e l’UEFA. Spero di poter fare da mediatore tra i bianconeri e l’UEFA: ciò non fa bene al calcio internazionale, al calcio italiano e alla Juventus stessa“.