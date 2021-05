Mario Sconcerti ha speso parole dure nei confronti dei bianconeri: “Pirlo ha colto la Juve al volo, la più sbandata degli ultimi venti anni”

Doveva essere la grande nottata della Juventus, quella del riscatto e del punto esclamativo sulla qualificazione alla prossima Champions League e, invece, è arrivato un 3-0 senza appello. Una sconfitta epocale e catastrofica che taglia le gambe alla compagine piemontese e fa spiccare il volo al Milan. Da un parte si è vista una squadra (ben) allenata, dall’altra undici giocatori in campo con la stessa maglia e senza un’idea d’insieme. Nel day after è tempo di bilanci sulla squadra che ha cannibalizzato gli ultimi nove campionati e che, quest’anno, sarà un’impresa se riuscirà ad arrivare tra le prime quattro. Intanto, arrivano accuse pesanti alla società bianconera. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Sconcerti attacca: “Peggior Juventus degli ultimi venti anni”

Il giorno dopo la pesante sconfitta subita dalla ‘Vecchia Signora’ contro il Milan, Mario Sconcerti sulle colonne del ‘Corriere della Sera’ cerca le ragioni del debacle. “La Juventus non c’è mai stata, non poteva esserci. La differenza in stagione sono stati i gol puntuali di Cristiano Ronaldo“. La mancanza del centrocampo e la pochezza delle idee mostrate in campo sono le cause a cui ricondurre i pessimi risultati dei bianconeri. “In questo momento la Juve è fuori da tutto perché lo merita, non vale gli avversari”. Napoli, Atalanta e ovviamente il Milan hanno dimostrato di essere superiori alla compagine piemontese.

Infine, lo storico giornalista analizza anche la figura di Andrea Pirlo. “Ha colto la Juve al volo e non aveva la forza per dettare nessuna condizione”. Sconcerti, poi, ha chiosato: “Pirlo è entrato nella Juve più sbandata degli ultimi venti anni”. Un fallimento talmente profondo che non può essere ricondotto solamente al tecnico bresciano, che potrebbe essere sostituito da Tudor fino al termine della stagione. Tra i principali responsabili del tracollo del club che ha dominato la Serie A nell’ultimo decennio vanno inseriti certamente anche Andrea Agnelli e Fabio Paratici. La presenza di John Elkann sulle tribune dell’Allianz Stadium ieri sera è il segnale che la proprietà sta osservando con grande attenzione questo finale di stagione.