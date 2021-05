L’avventura di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus si concluderà dopo una sola stagione. Non solo Dzeko, ecco i giocatori che voleva in bianconero







Il nome di Andrea Pirlo resta al centro della scena visto il pesante ko col Milan che complica di molto per la Juventus il cammino verso la qualificazione alla prossima Champions. Intervenuto in diretta nel programma ‘Tutti Convocati’ in onda su ‘Radio 24’, il giornalista di fede rossonera Carlo Pellegatti si è speso a difesa del tecnico bresciano, con un lungo passato da calciatore con la maglia del Milan, spostando il mirino sulla società.

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Juventus, Gamba: “Col Milan toccato il fondo. Nuovo allenatore? Ecco il nome”

Juventus, Pellegatti: “Pirlo voleva Dzeko e un regista”

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

“Pirlo se ne stava andando sereno per capire il suo futuro nell’U23 – ha detto Pellegatti – non capisco perchè l’abbiamo proiettato in una dimensione pesante”. Pirlo aveva fatto richieste ben precise alla società, tutte o quasi non esaudite da Paratici e soci: “Lui voleva Dzeko e un regista e non li ha avuti”.