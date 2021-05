Juventus, Ronaldo e non solo | "Il problema sono loro"

Ognuno ha la propria idea sul tracollo della Juventus contro il Milan: i bianconeri ora vedono la Champions allontanarsi

La sconfitta della Juventus all’Allianz Stadium contro il Milan ha creato dei malumori non indifferenti intorno alla figura di Andrea Pirlo. Tre gol subiti e nessun accenno di reazione, se non per quel Dybala entrato nel finale di partita. Ma la vera e propria partita non c’è mai stata. I bianconeri hanno perso nettamente e nel primo tempo, per esempio, Cristiano Ronaldo non ha mai toccato un pallone nell’area di Gigio Donnarumma. E diversi sono i commenti e le dichiarazioni arrivati anche nei confronti dei giocatori.

Juventus, dalla vecchia guardia alle dimissioni di Pirlo

Il giornalista Paolo De Paola è intervenuto ai microfoni di ‘Pressing‘ per parlare della sconfitta della Juventus contro il Milan. De Paola si è infatti soffermato sui giocatori bianconeri: “Il problema non è Cristiano Ronaldo, ma Buffon, Chiellini e Bonucci“. ‘Dito puntato’, dunque, contro la vecchia guardia, protagonista dei tanti campionati vinti consecutivamente negli ultimi anni, ma che ormai ha fatto il suo tempo. CR7 non sarebbe il principale responsabile, come magari doveva ritenersi Andrea Pirlo: “La Juve gioca male con e senza palla, mi aspettavo le dimissioni di Pirlo”. Dimissioni che non sono arrivate, visto che l’allenatore bianconero ha dichiarato di non volersi fare da parte.