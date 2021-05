La posizione di Andrea Pirlo è sempre più in bilico dopo la sconfitta di ieri della sua Juventus contro il Milan. Segui con Calciomercato.it la giornata del tecnico bianconero







Avventura al capolinea per Andrea Pirlo. La pesantissima sconfitta di ieri, contro il Milan, lascia davvero pochi dubbi. Al termine della stagione sulla panchina bianconera ci sarà un nuovo allenatore ma un allontanamento dell’ex centrocampista potrebbe arrivare prima della chiusura del campionato. Nella serata di ieri, Andrea Pirlo ha precisato che non intende dimettersi ma un esonero non è da escludere, con la Juventus pronta ad affidarsi a Igor Tudor. Segui con Calciomercato.it la giornata di Pirlo.

Ore 12.30 – Alla Cotinassa, come è prassi, è presente anche la dirigenza bianconera, con Andrea Agnelli. Pirlo sta dirigendo regolarmente l’allenamento. La situazione, al momento, resta quella di ieri sera, dopo il confronto tra le parti: il tecnico sarà in panchina, almeno fino alla prossima partita contro il Sassuolo.

Ore 12.15 – Al momento, però, non arrivano segnali di addio, con il tecnico, alla Continassa, pronto a dirigere l’allenamento in vista della sfida contro il Sassuolo. Non arrivano segnali di un ribaltone immediato ma tutto può cambiare in fretta. Un ulteriore passo falso, contro gli uomini di De Zerbi, non sarebbe certo ammesso. Domani sarà vigilia e come consuetudine, Pirlo dovrebbe intervenire in conferenza stampa per presentare il match con i neroverdi. Si attendono novità dalla Continassa: è evidente che se la conferenza non dovesse tenersi sarebbe un ulteriore segnale, non certo positivo per il tecnico.