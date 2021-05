Il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri indica la quota di vaccinazioni da raggiungere per togliere la mascherina all’aperto

Stando a quanto sottolineato dal sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, sarà probabilmente possibile rinunciare alle mascherine all’aperto con 30 milioni di vaccinati sul territorio nazionale nella lotta al Covid. L’annuncio è arrivato ai microfoni di ’24 Mattino’ su ‘Radio 24’: “Togliersi la mascherina all’aperto? Concordo con questa ipotesi quando saranno raggiunti i 30 milioni (la metà della popolazione target) con almeno una dose di vaccino, bisognerà aspettare 3 settimane per avere una buona protezione, allora è chiaro che anche la mascherina all’aperto dove non c’è assembramento credo sia sensato mettersela in tasca e rimettersela in faccia quando c’è assembramento e rischio”. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

