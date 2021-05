Dejan Stankovic potrebbe tornare in Italia: incontro a Milano con il presidente di un club di Serie A per la prossima stagione

Dejan Stankovic a Milano per incontro Massimo Ferrero. Come riferisce ‘Primo Canale’, il tecnico della Stella Rossa avrebbe avuto un incontro con il presidente della Sampdoria. Un vertice per valutare la disponibilità a guidare la formazione blucerchiata nel caso in cui non dovesse arrivare il rinnovo di Claudio Ranieri. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Come raccontato da Calciomercato.it, la priorità della Sampdoria è trovare un accordo con Ranieri per proseguire un rapporto che va avanti dallo scorso anno. Il club blucerchiato è al momento al nono posto in classifica e l’intenzione è di continuare con l’attuale allenatore. Se la trattativa non dovesse andare in porto, ecco l’idea Stankovic. L’ex centrocampista di Inter e Lazio ha conquistato matematicamente il titolo di campione serbo con un ruolino di marcia impressionante: 33 vittorie, 3 pareggi e nessuna sconfitta con 102 punti conquistati e 10 di vantaggio sulla più immediata inseguitrice.