Calciomercato Milan | Scippo ai cugini: colpo dall’Inter

Non è ancora arrivata la firmata di Danilo D’Ambrosio. Il difensore è spazientito per la lunga attesa e potrebbe decidere di cambiare aria. Attenzione alla pista Milan ma il giocatore piace anche a Roma, Fiorentina e Monaco









Danilo D’Ambrosio può lasciare l’Inter al termine della stagione. Il difensore sembrava ad un passo dal rinnovo con i nerazzurri ma la firma non è ancora arrivata. L’accordo per un prolungamento fino al 2023 era stato praticamente raggiunto alle cifre attuali – 2,4 milioni di euro a stagione – ma questioni burocratiche hanno fatto slittare tutto.

Come riporta gazzetta.it, nei giorni scorsi le parti si sarebbero aggiornate, con l’entourage del difensore che avrebbe manifestato tutto il suo disappunto per la lunga attesa. Non è da escludere dunque, che D’Ambrosio, alla fine, decida di cambiare aria. A Milano, però, il giocatore sta davvero bene, così come la sua famiglia. Proprio per questo prende corpo la possibilità di vedere D’Ambrosio con la maglia del Milan. L’entourage ha già incontrato la dirigenza rossonera ma non si possono escludere altre destinazioni, come Roma e Fiorentina. Attenzione, inoltre, alla possibilità di un trasferimento all’estero: D’Ambrosio, infatti, piace anche al Monaco.