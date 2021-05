Calciomercato, annuncio ufficiale dello United | Rinnovo per Cavani

Il Manchester United ha annunciato ufficialmente il rinnovo di Edinson Cavani: prolungamento di un anno per l’uruguaiano









I ‘Red Devils’ hanno superato l’ostacolo Roma in Europa League e si sono conquistati un posto in finale, dove sfideranno il Villarreal da favoriti. Dopo le iniziali difficoltà, Solskjaer ha trovato la quadratura per il Manchester United e nelle prossime settimane potrebbe mettere le mani sul trofeo europeo. Intanto, però, il club inglese si muove anche sul mercato e annuncia ufficialmente il rinnovo di uno dei suoi pezzi da 90. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato United, UFFICIALE: rinnovo annuale per Cavani

Come anticipato nella giornata di oggi sulle pagine di Calciomercato.it, il Manchester United ha annunciato ufficialmente il rinnovo di Edinson Cavani. L’attaccante uruguaiano ha firmato un prolungamento annuale del proprio contratto, che sarebbe andato in scadenza il prossimo 30 giugno. Il ‘Matador’ ai microfoni ufficiali del club ha rivelato: “Nel corso della stagione mi sono affezionalto molto alla squadra ed a tutto quello che rappresenta”. E riguardo ai suoi compagni ha chiosato: “Mi danno una motivazione extra ogni giorno e sono sicuro che insieme potremo raggiungere qualcosa di speciale”. Su Cavani in estate c’era stato il pressing della Juventus, che allo United continua a monitorare anche la situazione di Paul Pogba.