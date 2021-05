Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo sempre più lontano dai bianconeri: addio vicino, il portoghese resta solo in un caso

Juventus a picco ieri sera contro il Milan, 0-3 contro i rossoneri netto e senza discussioni. Altra prova incolore di Cristiano Ronaldo, che non è minimamente riuscito a trascinare la squadra e a questo punto i rumours sul suo addio si fanno sempre più concreti. Il portoghese appare molto intermittente in questo finale di stagione e sta sicuramente riflettendo sul suo futuro. Restare in una Juve senza Champions non sembra una opzione praticabile e il giocatore ha già dato mandato a Jorge Mendes di guardarsi attorno.

Secondo ‘defensacentral’, in Spagna, c’è solo un modo per la Juventus per trattenere CR7. Ossia, ingaggiare Zidane come nuovo allenatore per rilanciarsi in grande stile. Un ultimatum già sottoposto alla società bianconera, da capire quali saranno le mosse per la panchina, atteso che, in qualunque modo finirà la stagione, Pirlo concluderà comunque la sua esperienza.