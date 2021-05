Il Psg rischia di perdere Mbappe e sta pensando al suo sostituto. L’idea dei francesi sarebbe quella di puntare tutto su Salah. I movimenti in attacco del club transalpino interessano da vicino anche la Juventus e Cristiano Ronaldo







Il Psg è riuscito a blindare Neymar, con un nuovo contratto fino al 30 giungo 2025. I francesi si augurano di fare lo stesso con Kylian Mbappe ma non sarà facile. Continuano ad arrivare, infatti, notizie poco rassicuranti per i tifosi del club capitolino: il fuoriclasse non sembrerebbe intenzionato a prolungare il proprio accordo, che scadrà nel 2022.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Nella testa di Mbappe continua ad esserci il Real Madrid. E’ evidente, che senza una firma nella prossime settimane, l’addio in estate – per non rischiare di perderlo a zero – sarebbe inevitabile. Il Psg non ha però alcuna intenzione di farsi trovare impreparato e ha già in mente il sostituto. Secondo quanto riporta il ‘Daily Mirror’, l’idea dei francesi sarebbe quella di ingaggiare Mohamed Salah.

LEGGI ANCHE >>> Corsa Champions, da Juve e Milan a Napoli e Atalanta | Tutte le combinazioni

Calciomercato Juventus, porte chiuse per Ronaldo

LEGGI ANCHE >>> Juventus, non solo Ronaldo | “Ecco i veri colpevoli!”

Una notizia questa che riguarda da vicino anche la Juventus. Non è un segreto che l’egiziano sia uno dei profili sul taccuino della dirigenza bianconera ma il futuro di Mbappe e Salah non può non legarsi anche a quello di Cristiano Ronaldo. Come vi abbiamo raccontato, il portoghese vuole assolutamente lasciare la Juventus al termine della stagione. Sogna un ritorno al Real Madrid ma con un eventuale acquisto di Mbappe non avrebbe spazio per riprenderlo. Anche la pista Psg potrebbe complicarsi, con l’arrivo di Salah. Il portoghese e la Juventus dunque aspettano, in attesa di capire come, andrà a finire il domino degli attaccanti.