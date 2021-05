Il valzer degli allenatori si preannuncia caldissimo e pieno di colpi di scena: la mina vagante è il Tottenham, che guarda parecchio in Serie A









Sarà un’estate bollente sul fronte allenatori. La Serie A in questo senso è assoluta protagonista, ma non solo internamente. Le dinamiche delle panchine italiane avrà ripercussioni anche a livello europeo, dal momento che molti intrecci coinvolgono big estere così come del nostro campionato. A partire dal futuro della Juventus, con Pirlo che potrebbe essere sostituito il prossimo anno. Il nome di Antonio Conte, nonostante lo scudetto, resta anche in orbita Tottenham così come Simone Inzaghi non ha ancora firmato il rinnovo con la Lazio. In tutto questo Pioli spera di guadagnarsi la conferma al Milan con la Champions, poi i nomi di Gattuso, Zidane, Spalletti, Allegri e Sarri.

Calciomercato Juventus, Inzaghi in pole per il Tottenham: le quote inglesi

Proprio il Tottenham, con Mourinho alla Roma, potrebbe rappresentare una vera mina vagante. Gli Spurs guardano con grande interesse agli allenatori italiani: vi abbiamo raccontato dei contatti con Sarri, l’idea Allegri, il sogno Conte. Secondo i bookmakers inglesi, però, un altro tecnico della Serie A è addirittura finito in cima alla lista. Si tratta di Simone Inzaghi, balzato in testa alla lavagna di ‘Sky Bet’ come prossimo allenatore del Tottenham con una quota di 2/1 (ovvero 3,0). A seguire ci sono Scott Parker del Fulham (5,0), Graham Potter (9,0), Brendan Rodgers (13,0) e infine Antonio Conte (15,0) alla pari con Nuno Espirito Santo.

Al momento fuori Maurizio Sarri, che come vi abbiamo raccontato non è ben visto in Premier League e soprattutto dai tifosi, del Chelsea e dei club rivali. E su Allegri, come raccolto da Calciomercato.it in esclusiva, è piombato addirittura il Napoli. Simone Inzaghi può essere un nome importante sul mercato, dal momento che il rinnovo con la Lazio sembra fatto da mesi ma non è mai stato firmato. Il ko con la Fiorentina ha allontanato forse definitivamente la Champions League e la sensazione è che tutto dipenderà dai piani della società. Sul tecnico piacentino è sempre forte il gradimento della Juventus, che dovrebbe cambiare nuovamente guida tecnica. L’amicizia con Paratici è di vecchia data, così come il feeling tra le parti.