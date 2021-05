La Juventus ha deciso di confermare Andrea Pirlo sulla panchina bianconera. Ecco come hanno reagito i social alla scelta di Agnelli









La scelta di Andrea Agnelli di confermare Andre Pirlo sulla panchina della Juventus, non convince per nulla i tifosi bianconeri, che avrebbero voluto vedere fin dal match contro il Sassuolo una nuova guida. L’addio di Pirlo è chiaramente solo rimandato al termine della stagione ma nel frattempo proverà a conquistare la Champions League, vincendo le ultime sfide e sperando in qualche passo falso di Atalanta, Milan e Napoli.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

I sostenitori della Juventus, sui social hanno manifestato tutta la loro perplessità su Pirlo. Il nome del tecnico dei bianconeri è così tornato in tendenza. Tantissimi i tweet sull’ex centrocampista, anche da tifosi avversari, che hanno ovviamente ironizzato:

Per gli amanti delle statistiche.#Pirlo è il primo allenatore (lo so, è un parolone allenatore) della #Juve a perdere 2 partite in casa per 3-0 nella stessa stagione..!!! Chapeau 🎩 — Santo Jj Viglianesi (@Viglianesi_San) May 10, 2021

Bisognerebbe lanciare una petizione affinché la #juve rinnovi il contratto del maestro #Pirlo fino al 2025 — Martino Failla (@MartinoFailla) May 10, 2021

Peccato che abbiamo preso #Mourinho, tra poco si libera #Pirlo. — Kula Kittesen (@Kula_Kittesen) May 10, 2021

#Juventus #Pirlo

Niente esonero, pare. Sarà per amicizia personale. Una vera tortura per noi tifosi e giocatori. — angel ros (@angelro98222847) May 10, 2021