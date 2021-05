Calciomercato Juventus, esonero Pirlo | Nuovo allenatore col Sassuolo

La Juventus potrebbe dire addio ad Andrea Pirlo già nelle prossime ore: troppo dura da digerire la sconfitta col Milan

Dopo la sconfitta per 0-3 contro il Milan, Andrea Pirlo ha dichiarato nel postpartita di non pensare alle dimissioni. Vuole giocarsi le sue carte nelle ultime tre partite di campionato e nella finale di Coppa Italia. Ma la Juventus potrebbe non essere dello stesso avviso. La prestazione di ieri sera ha lasciato molto a desiderare -per usare un eufemismo- e Agnelli e Paratici potrebbero puntare su una soluzione interna per questo rush finale di stagione. Pirlo è a un punto dal quarto posto e col Sassuolo per la Juve sarà una sfida decisiva per la Champions.

Juventus, soluzione Tudor concreta

Secondo quanto riferito da ‘La Stampa‘, Andrea Pirlo rischia di essere esonerato prima del previsto. Il suo contratto scadrà nel 2022, ma la Juventus vuole provare a salvare il salvabile. Una stagione nata male e proseguita peggio, ecco perché il club bianconero ha già avvertito Igor Tudor, che potrebbe essere in panchina già contro il Sassuolo nella sfida del Mapei Stadium. Una situazione precipitata sotto gli occhi di John Elkann, presidente della Exor, che detiene il club. Tudor chiuderebbe la stagione e poi la Juve si affiderebbe a un nome come quello di Zidane, Allegri o Gasperini per ricostruire e riavviare un ciclo vincente.