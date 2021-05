Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo torna subito allo Sporting

Non si placano le voci sul futuro di Cristiano Ronaldo, legato alla Juventus da un contratto valido fino al 30 giugno 2022

Dopo il pesante 3-0 casalingo contro il Milan nello spareggio Champions League, la Juventus deve fare i conti, in tutti sensi, anche con Cristiano Ronaldo. L’asso portoghese ha ancora un altro anno di contratto che lo lega ai bianconeri da 31 milioni di euro netti a stagione, una cifra pesante per un bilancio già provato dai mancati proventi derivanti dalla mancata presenza dei tifosi allo Stadium e del cammino interrotto agli ottavi di finale della Champions. Il 36enne fuoriclasse ha mostrato, in più occasioni, di vivere la situazione con una certa insofferenza in campo e, secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, sarebbe pronto a fare carte false per lasciare Torino con un anno di anticipo rispetto all’accordo siglato nell’estate del 2018. Real Madrid, ma Florentino Perez ha già smentito, Paris Saint-Germain, Manchester United e Major League Soccer le possibili destinazioni di ‘CR7’, ma sta prendendo quota la pista che lo vorrebbe di ritorno allo Sporting Clube de Portugal, club che lo ha cresciuto.

Calciomercato Juventus, Ronaldo se ne torna a casa: i dettagli

Stando, infatti, a quanto sostiene ‘todofichajes.com’, dopo il fallimento della pista Real Madrid, Cristiano Ronaldo si starebbe convincendo a fare ritorno subito, alla fine della stagione in corso, allo Sporting. Il suo agente, Jorge Mendes, starebbe discutendo con la dirigenza lusitana per cercare di capire la fattibilità dell’operazione, col suo illustre assistito pronto a concedere uno ‘sconto’ sull’ingaggio che attualmente percepisce. L’operazione è decisamente complicata, ma la disputa della Champions da parte del club di Lisbona potrebbe diventare un punto a favore decisivo nell’eventuale trattativa. La Juventus, secondo il citato media, sarebbe disposta a lasciar partire a costo zero il calciatore pur di risparmiare i 50 milioni di euro circa di emolumenti lordi da corrispondergli per l’ultimo anno di contratto in essere. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane.