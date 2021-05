L’ennesimo passo falso di ieri sera della Juventus apre a riflessioni e scenari: il più importante riguarda il futuro di Cristiano Ronaldo









La stagione negativa della Juventus ha vissuto un altro capitolo da dimenticare ieri sera a Torino contro il Milan. KO pesantissimo non solo nel punteggio ma anche nella sostanza, con una Champions sempre più lontana ed inevitabili riflessioni che attanagliano l’intero ambiente bianconero. Il club di Agnelli è finito infatti per l’ennesima volta nel mirino della critica senza risparmiare nessuno: da Pirlo allo stesso presidente, passando per Paratici e Cristiano Ronaldo, che a dispetto del numero di reti continua a far parlare di se in senso negativo. Mano pesante sul portoghese quella del giornalista Paolo Bargiggia, che sul proprio sito sottolinea a chiarissimi toni come per riaprire un nuovo ciclo alla Juventus si debba passare per forza di cose dal divorzio da CR7. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus | Pirlo confermato: tifosi scatenati, tra ironia e amarezza

LEGGI ANCHE >>> Juventus, la scelta di Agnelli su Pirlo | I motivi del mancato esonero

Calciomercato Juventus, addio a Ronaldo per ripartire

Bargiggia sottolinea a più riprese i problemi di leadership dello stesso Cristiano Ronaldo, ben voluto a sua detta da tifosi e sponsor, ma molto meno dagli allenatori juventini per i quali a tratti è stato un ‘problema‘. Da Allegri, a Sarri passando per Pirlo con il quale sembrava esserci un buon rapporto iniziale, ma che ha lasciato intendere che con ‘certi giocatori a disposizione certe idee non le puoi applicare’. La fame di record personali di Ronaldo oscurano quindi la sua leadership e secondo Bargiggia: “CR7 è l’Avatar di se stesso, un’entità aliena che ogni tanto compare su un campo di calcio. E poi, nei momenti difficili si nasconde dietro a post pieni di ego”. Per queste ragioni secondo il giornalista il fenomeno portoghese andrebbe ceduto con un anno di anticipo, anche a costo di compiere una minusvalenza.

Ronaldo in questa stagione ha comunque messo a referto la bellezza di 34 reti tra coppe e campionato, che però potrebbero non bastare per la qualificazione alla prossima Champions.