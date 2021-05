Calciomercato Inter, Skriniar annuncia il suo futuro

Calciomercato Inter, le dichiarazioni in una intervista di Milan Skriniar che annuncia il suo futuro

Sono giorni di festa scudetto per l’Inter, dopo la conquista del titolo, ma fino a un certo punto. Tiene banco il futuro del club, con una situazione finanziaria che in prospettiva preoccupa e potrebbe portare a un ridimensionamento, comprensivo di sacrificio di qualche big. A questo proposito, a fare chiarezza sul suo futuro pensa Milan Skriniar, che ha parlato in una intervista agli slovacchi di ‘Sport Aktuality’.

“Se resto? Certo che sì – ha affermato – Le voci ci sono e ci saranno sempre ma non le ho mai commentate. Ora voglio godermi il finale di stagione e prepararmi per l’Europeo”. E su Conte: “Ci ha detto di festeggiare ma anche di rimanere concentrati per le ultime gare. Le preparerà al meglio e vorrà vincerle tutte, anche quella con la Juventus…E’ un allenatore che ha grande visione e sa quello che vuole”.