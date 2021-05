Calciomercato Inter, Barcellona ancora su Lautaro | È il primo obiettivo

Dopo il rinnovo di Neymar, il Barcellona sarebbe pronto a tornare alla carica per Lautaro: l’attaccante dell’Inter sarebbe il primo obiettivo









La vittoria dello scudetto è un traguardo molto importante per l’Inter, arrivato in un’annata complicata dal livello societario. Le continue voci su una possibile cessione del club da parte di Zhang poteva compromettere anche le grandi prestazione dei nerazzurri in campo, ma Conte e Marotta sono stati bravi a fare da schermo con la squadra. La vittoria del ‘Tricolore’, però, non cancella i problemi finanziari della società meneghina. L’Inter in estate potrebbe essere costretta ad una cessione illustre per ripianare i bilanci. Il giocatore sacrificato, poi, potrebbe essere Lautaro Martinez: dalla Spagna rivelano di un possibile nuovo assalto del Barcellona.

Calciomercato Inter, Lautaro possibile partente | Nuovo assalto del Barcellona

In estate potrebbe arrivare una cessione importante per l’Inter. Il rinnovo di Neymar con il PSG avrebbe spinto il Barcellona verso altri profili: secondo quanto riportato da ‘Sport’, Haaland e Lautaro Martinez sarebbero i primi della lista. Arrivare al norvegese potrebbe essere molto complicato nella prossima estate, così potrebbe essere l’argentino ad affiancare Lionel Messi nella prossima stagione. Sul numero ’10’ nerazzurro, come raccontato in precedenza su queste pagine, ci sarebbe anche l’interesse del Real Madrid. Inoltre, Lautaro Martinez andrà in scadenza nel 2022 con l’Inter e per il rinnovo è ancora tutto da definire.

Come rivelato da Ausilio, infatti, dopo il cambio di agente dell’attaccante si dovrà ricominciare da capo con le trattative. Insomma, il rischio per Antonio Conte di non trovare il ‘Toro’ per la prossima stagione sembra essere sempre più grande. Laporta ha promesso a Messi un grande colpo in estate, anche per convincerlo a restare in blaugrana, e questo potrebbe essere proprio Lautaro. Il nerazzurro, fresco campione d’Italia, è partner d’attacco della ‘Pulga’ in nazionale e potrebbe diventarlo anche con la maglia del Barcellona.