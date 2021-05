Klopp mette nel mirino l’obiettivo di Inter e Juventus: contatti con Raiola da parte del Liverpool, pronto l’assalto estivo









La mossa di Klopp può complicare i piani di Inter e Juventus. Il Liverpool va alla ricerca del sostituto di Georginio Wijnaldum, in scadenza di contratto a fine anno e con il rinnovo che si fa sempre più complicato. Ecco perché i ‘Reds’ stanno intensificando gli approcci per un obiettivo anche di nerazzurri e rossoneri. Si tratta di Rodrigo De Paul: il trequartista argentino, assoluto protagonista con l’Udinese, piace da tempo a Klopp e, secondo quanto riferisce ‘four four two’, ci sarebbero stati dei contatti con Mino Raiola proprio per parlare dell’eventuale trasferimento in Premier League del 10 del club friulano. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Inter, malumore sulla questione stipendi | Marotta media, Suning cerca sponsor

Calciomercato Inter, il Liverpool si fa avanti per De Paul

Dopo cinque stagioni alla ‘Dacia Arena’ per Rodrigo De Paul potrebbe essere arrivato il momento di salpare verso una big. Sulle sue tracce ce ne sono diverse. In Italia l’Inter ci ha provato già in passato ed è pronto, situazione economica permettendo, a rifarsi sotto in estate. Quando potrebbe provarci anche la Juventus visto che le qualità dell’argentino hanno fatto breccia anche nella dirigenza bianconera. Si è già mosso, come detto, il Liverpool che ha avuto contatti recenti con Raiola.

Per tutti c’è da fare i conti con la valutazione che l’Udinese fa del suo capitano. Si parla di una richiesta tra i 35 e i 40 milioni di euro per il 26enne di Sarandì. Del resto con nove gol e nove assist in stagione sta vivendo forse la sua migliore stagione in bianconero dimostrando di essere pronto al grande salto.