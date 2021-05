Calciomercato Inter, concorrenza per De Paul | Si muove il Napoli

Uno dei regali scudetto per Antonio Conte potrebbe essere Rodrigo De Paul: sull’argentino l’Inter dovrà battere la concorrenza del Napoli









Il campionato di Serie A che si sta avviando alla conclusione, ormai mancano solo tre giornate, è stato quello della definitiva consacrazione di Rodrigo De Paul. Il numero ’10’ argentino è stato l’autentico trascinatore dell’Udinese: un leader tecnico e carismatico, che ha permesso ai friulani di ottenere una comoda salvezza. L’ex Valencia sembra ormai essere pronto per un grande club e, dopo la corte del Leeds a gennaio, la prossima estate appare come il momento giusto perché ciò accada. Oltre all’interessamento di diversi club esteri, su De Paul c’è da tempo il gradimento dell’Inter. Potrebbe essere proprio il capitano dell’Udinese il regalo scudetto della società meneghina per Antonio Conte, ma per farlo è necessario battere anche la concorrenza in Serie A. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Inter, anche il Napoli osserva De Paul | È bagarre per l’argentino

Tutti pazzi per Rodrigo De Paul, che quest’anno ha dimostrato di poter essere un fattore in Serie A. Per tutto il campionato e contro qualsiasi squadra, il giocatore cresciuto nel Racing Club de Avellaneda è stato in grado di fare la differenza. Il suo percorso all’interno dell’Udinese sembra ormai essere giunto a maturazione e, nella prossima estate, potrebbe arrivare la partenza verso una grande piazza. Antonio Conte e la sua Inter sono grandi estimatori dell’argentino, ma potrebbero trovare concorrenza in Serie A. Come rivelato da ‘Il Gazzettino, il Napoli sfrutterà la sfida di campionato contro i friulani per osservare più da vicino De Paul: uno degli obiettivi sul mercato per la prossima stagione.