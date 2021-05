Niente decisione del Tribunale Nazionale Antidoping sul deferimento di Gasperini: disposti la restituzione degli atti in Procura

Nessun verdetto sul deferimento della Procura Antidoping per Gian Piero Gasperini. E' arrivata quest'oggi la decisione del Tribunale Nazionale Antidoping. Nel comunicato si legge che "agli esiti dell'udienza del 10 maggio 2021, dichiara l'irritualità dell'atto di deferimento introdotto per omessa comunicazione ex art. 5.1. PGR e dispone l'immediata restituzione degli atti relativi al procedimento a carico del sig. Gian Piero Gasperini (tesserato FIGC) alla Procura Nazionale Antidoping in sede per quanto di competenza".