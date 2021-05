Verona-Torino, ammonito Nkoulou | Salterà la sfida col Milan

Nel corso di Verona-Torino è stato ammonito Nicolas Nkoulou: il centrale di Nicola era diffidato e salterà la sfida col Milan

La lotta per la salvezza è serrata in Serie A e ogni partita sarà fondamentale per raggiungere l’obiettivo. Nel corso di Verona-Torino è arrivato un cartellino giallo pesante per gli uomini di Nicola: l’ammonizione di Nicolas Nkoulou costerà la squalifica del centrale, che dovrà saltare la sfida con il Milan. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Mercoledì sera, infatti, a Torino arriveranno i rossoneri. I granata, grazie al buon ruolino di marcia di questo finale di stagione, sono usciti dalla zona di massimo pericolo però non possono permettersi di mollare nulla nei prossimi impegni.