La domenica di Serie A prosegue con Roma-Crotone, partita senza particolari stimoli o motivazioni da parte di entrambe con i giallorossi in lotta per il settimo posto e freschi eliminati dall’Europa League, e i calabresi ormai già matematicamente retrocessi. La truppa di Fonseca continua sulla falsa riga di quanto di buono lasciato intravedere in settimana nel ritorno di coppa contro il Manchester United, portando a casa senza particolari difficoltà una gara ricchissima di occasioni in particolare nella ripresa. Il primo tempo è infatti a tratti soporifero ed equilibrato, mentre a stappare la partita in avvio di ripresa è Borja Mayoral che chiude di sinistro una buona azione avviata da Mkhitaryan.

La reazione del Crotone non si è fatta attendere con Fuzato chiamato ad un paio di interventi da Simy e Messias, ma a chiudere i conti in tre minuti è una straordinaria doppietta di Pellegrini tra il 70′ e il 73′. Il punto esclamativo sulla vittoria lo mette prima Mkhitaryan su assist di Karsdorp e poi ancora Mayoral che cala il pokerissimo.

Roma-Crotone 5-0, il tabellino

Marcatori: 47′ Borja Mayoral, 70′ Pellegrini, 72′ Pellegrini, 78′ Mkhitaryan, 90′ Mayoral

Roma: Fuzato; Reynolds (59′ Santon), Ibañez (46′ Jesus), Kumbulla, Karsdorp; Cristante (80′ Zalewski), Darboe (80′ Bove); Pellegrini, Pedro (67′ Pastore), Mkhitaryan; Mayoral.

A disp: Farelli, Mirante, Santon, Peres, Bove, Zalewski, Pastore, Dzeko. All. Fonseca

Crotone: Cordaz; Djidji, Golemic, Magallan; Molina, Messias, Cigarini (72′ Zanellato), Benali (72′ Petriccione), Reca (46′ Rispoli); Ounas (87′ Riviere), Simy.

A disp: Festa, Crespi, Luperto, Rojas, Cuomo, Pereira, Marrone, Zanellato, Petriccione, Riviere, Vulic. All. Cosmi

Ammoniti: 54′ Darboe, 62′ Cristante

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 85, Atalanta 72, Napoli 70, Juventus* 69, Milan* 69, Lazio* 64, Roma 58, Sassuolo 56, Sampdoria 45, Verona 42, Udinese e Bologna 40, Fiorentina 38, Genoa 36, Torino* 35, Cagliari 35, Spezia 34, Benevento 31, Parma 20, Crotone 18

* una partita in meno